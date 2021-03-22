Барецкий узнал свои Rolex на кадрах обыска у губернатора Пензенской области

Певица Елена Ваенга может подтвердить, что у арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева находятся часы фирмы Rolex, принадлежащие Станиславу Барецкому. Об этом в беседе с ФАН сообщил сам шоумен, певец.

Стас Барецкий рассказал Федеральному агентству новостей свою версию того, как его собственность могла оказаться у другого человека.

«Меня периодически зовут всякие уважаемые люди, в том числе и криминальные. Мы отмечали 23 Февраля, еще там был день рождения какого-то человека... Я выступал в качестве ведущего. Это было 23-24 февраля. Мы там сильно «нажрались», наелись шашлыков. Переночевал с одной девушкой и, видимо, оставил на столике эти часы. Я смотрел видео, там показывали разные часы. Узнал свои и хочу их вернуть. Я узнаю их из тысячи», — сообщил шоумен.

Кроме того, Барецкий поделился некоторыми подробностями о своей недавней утрате.

«Это настоящие [часы] Rolex. Они стоят в районе двух миллионов. Мне их подарила Елена Ваенга. У нас с ней был роман еще до ее замужества. Они мне дороги как память. Я их никогда никуда не надевал, но тут решил попонтоваться. Мне они нравились тем, что у них полностью золотой браслет. Бывает, полоса идет только посередине, а по бокам серебро. Тут же полностью золотой», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он добавил, что намерен обратиться в соответствующие органы с просьбой вернуть принадлежащую ему вещь.

«У меня сохранился мешочек, в котором они были мне подарены, с номером. В конце концов, можно Елену Ваенгу подтянуть, она скажет, что это мои часы», — подытожил певец.

Ранее ФАН рассказал о том, что губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по делу о превышении полномочий.