Хорватия открывает границы для фрилансеров из России

Загреб, 22 марта. Проект по привлечению в страну так называемых «цифровых кочевников», в том числе из РФ, запустили в Хорватии, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Цифровые кочевники — это люди, которые могут совмещать удаленную работу с продолжительным отдыхом. Иначе — фрилансеры. Хорватия в рамках своего проекта привлекает таковых из стран вне Евросоюза.

Разрешение на временное пребывание фрилансерам может быть выдано на срок до 12 месяцев, пояснил глава национального туристического офиса Хорватии в РФ Райко Ружичка. Такой документ нельзя продлить, но можно оформить новый через полгода после прекращения действия прежнего.

Проживать в стране удаленщик сможет с семьей. Дети получат возможность получать образование в частной или государственной школе, причем в последней обучение хорватскому языку будет бесплатным.

Для получения разрешения необходимо заполнить соответствующую анкету на хорватском или английском языке, забронировать жилье, приобрести медицинскую страховку, предоставить выписку с банковского счета, документы о работодателе и справку об отсутствии судимости. Пакет документов рассмотрит министерство внутренних дел, которое при позитивном развитии событий и направит заявителю разрешение. Затем фрилансеру потребуется обратиться за визой в консульство.

Не исключено, что вскоре российские граждане вновь смогут въезжать в Грецию. Глава Министерства туризма страны Харис Теохарис на международной конференции объявил об открытии границ для путешественников из ряда стран в начале марта.