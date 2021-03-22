«Адски кайфанувшая» Кристина Асмус сняла юбку перед камерой

Москва, 22 марта. Актриса Кристина Асмус на радость фанатам разделась перед камерой до нижнего белья. Стриптиз она устроила в историческом костюме.

Асмус записала видео после очередного спектакля. Перед камерой она предстала в костюме зеленого оттенка с кружевом и призналась, что приятно устала от выступления.

«Кайфанула адски, надеюсь, что и зрители тоже», — сказала актриса на кадрах видео в Instagram Stories.

Делясь впечатлениями от постановки, разведенная Асмус сняла юбку и продемонстрировала публике панталоны — часть сценического костюма.

«Эть!» — воскликнула она и хлопнула по бедрам.

Звезда сериала «Интерны» в 32 года может похвастаться роскошной фигурой. Именно так отзываются о ее формах верные поклонники. По словам Асмус, ее рост — 164 сантиметра, а вес около 45 килограммов. Актриса носит размер XS, но это, как оказалось, причиняет ей немало неудобств.

Звезда фильма «Текст» завидует «длинноногим инстадивам» и все нравящиеся ей наряды переделывает в ателье под параметры своей фигуры.