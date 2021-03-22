Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

«Адски кайфанувшая» Кристина Асмус сняла юбку перед камерой

«Адски кайфанувшая» Кристина Асмус сняла юбку перед камерой

Москва, 22 марта. Актриса Кристина Асмус на радость фанатам разделась перед камерой до нижнего белья. Стриптиз она устроила в историческом костюме.

Асмус записала видео после очередного спектакля. Перед камерой она предстала в костюме зеленого оттенка с кружевом и призналась, что приятно устала от выступления.

«Кайфанула адски, надеюсь, что и зрители тоже», — сказала актриса на кадрах видео в Instagram Stories.

Делясь впечатлениями от постановки, разведенная Асмус сняла юбку и продемонстрировала публике панталоны — часть сценического костюма.

«Эть!» — воскликнула она и хлопнула по бедрам.

Звезда сериала «Интерны» в 32 года может похвастаться роскошной фигурой. Именно так отзываются о ее формах верные поклонники. По словам Асмус, ее рост — 164 сантиметра, а вес около 45 килограммов. Актриса носит размер XS, но это, как оказалось, причиняет ей немало неудобств.

Звезда фильма «Текст» завидует «длинноногим инстадивам» и все нравящиеся ей наряды переделывает в ателье под параметры своей фигуры.

Новости партнеров