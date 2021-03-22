В НАТО назвали место проведения саммита Альянса в 2021 году

Брюссель, 22 марта. Саммит Североатлантического альянса в 2021 году состоится в Брюсселе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Точная дата и формат мероприятия еще не определены, сообщил Столтенберг во время пресс-конференции в Бельгии. Он добавил, что этот вопрос был поднят во время обсуждения с президентом США Джо Байденом. Журналисты также спросили, будут ли привлечены на встречу представители Украины или Грузии, однако генсек НАТО не дал ответа.

«Главы государств и правительств стран НАТО проведут встречу позднее в этом году в Брюсселе», — сообщил Столтенберг.

Саммит стран-участниц в 2021 году станет 33 по счету. Предыдущий состоялся в 2019 году в Великобритании. В нем принимало участие 29 государств плюс Северная Македония, не входящая в НАТО.

Ранее замглавы МИД РФ указал на ухудшение отношений между Россией и Альянсом.