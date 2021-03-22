Путин заявил о производстве первой партии вакцины от COVID-19 Центра Чумакова

Москва, 22 марта. Третья российская вакцина от коронавирусной инфекции запущена в производство. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ближайшее время препарат будет введен в гражданский оборот. На сегодняшний день произведены первые партии вакцины от Центра имени Чумакова. Об этом президент рассказал на совещании, посвященном вакцинации населения. Путин подчеркнул, что ни одна иностранная вакцина не демонстрирует такой степени защиты, как российские препараты. Они абсолютно безопасные, надежные и эффективные.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России и мире можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.