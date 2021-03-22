Кировчанина осудили за случайное убийство собственной матери

Киров, 22 марта. Кировский суд назначил наказание местному жителю. Он случайно стал инициатором возгорания, из-за которого погибла его мать.

Житель Немского района признан виновным по делу о причинении смерти по неосторожности, сообщает «Свойкировский.рф».

По данным следствия, осужденный распивал спиртные напитки вместе с матерью у нее дома. После застолья мужчина заснул с непотушенной сигаретой, из-за которой началось возгорание. В итоге пенсионерка отравилась угарным газом, а ее сын смог спастись.

На допросе фигурант дал признательные показания и раскаялся. Суд назначил ему один год исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработной платы.