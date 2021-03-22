Потанин оценил повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 22 марта. Российский бизнесмен, президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин прокомментировал решение Центрального банка повысить уровень ключевой ставки.

Увеличение стоимости кредитов затрагивает предпринимательство и незначительную часть граждан. Одновременно инфляция, с которой ЦБ ведет борьбу, уменьшает сбережения наименее защищенных, ссылается на предпринимателя «Газета.ру». Ранее регулятор мог снижать ставку, однако это время прошло, уверен Потанин.

«Пришло время оказать на инфляцию давление, не дать раскрутиться росту цен», — написал бизнесмен в Facebook.

Центробанк РФ предпринял необходимые меры для того, чтобы защитить накопления граждан России и реальные располагаемые доходы населения. Принимая решение о поднятии ставки, регулятор «не залез населению в карман» — это делает инфляция, уверен Потанин.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин также одобрил действия ЦБ. Решение повысить ключевую ставку является взвешенным и адекватным, передал слова главы кабмина источник СМИ.