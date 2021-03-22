Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Москва, 22 марта. Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России удалось взять под контроль. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

Порядка 4,3 жителей России уже получили оба компонента вакцины от коронавируса и полностью прошли процедуру. Прививки от COVID-19 должны быть доступны для всех россиян. Массовая вакцинация от заболевания позволит выйти из ограничительных мер и победить пандемию, подчеркнул Путин.

Российский препарат «Спутник V» станет первой в мире вакциной от коронавируса. Более 50 стран мира уже одобрили применение этого препарата для своих граждан. Жители РФ начали получать первые прививки от COVID-19 уже в декабре 2020 года.