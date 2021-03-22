Спецназ в Норильске задержал тренера по дзюдо после призывов к терроризму

Норильск, 22 марта. Наставник по дзюдо в Норильске стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в призывах к террористической деятельности.

По версии правоохранителей, 25-летний злоумышленник «упражнялся в красноречии» прямо в спортзале, где собирались мусульмане. Среди них были и сторонники радикальных идей, которых «обрабатывал» подозреваемый. Силовики при поддержке бойцов СОБР задержали спортсмена.

По неофициальным данным, он также активно контактировал через мессенджеры с боевиками, которые находятся за пределами РФ. Тренер может стать фигурантом второго дела — о пособничестве террористам.

В Пермском крае суд вынес приговор 22-летнему мужчине. Он получил девять лет колонии за вербовку в ряды террористов и склонению человека к совершению преступления, сообщал ФАН.