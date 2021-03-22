Психолог предупредила о первых симптомах начала распада семьи

Москва, 22 марта. Первые симптомы начала распада семьи можно определить, считает психолог Ирина Павлова. Она рассказала, как вовремя заметить и предотвратить развод.

Главный фактор — это изменения в поведении супруга. Например, он (или она) стал раздражительным даже «на ровной почве». Много молчит и не реагирует на расспросы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Еще один признак — изменившиеся предпочтения в свободное время.

Например, если раньше супруг больше общался с семьей, а затем неожиданно стал предпочитать заниматься делами. В этом случае многое зависит от того, как долго живут супруги вместе. Если их дети еще маленькие, то муж и жена необходимы друг другу для помощи. В случае, когда все уже выросли, можно больше уделять внимания своим интересам и хобби, чтобы обмениваться энергией.

Астролог Яна Ваганова считает, что следующее воскресенье, 28 марта, лучше провести в кругу семьи. Так можно будет получить защиту от негативных событий и оставаться в спокойном состоянии.