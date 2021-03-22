Бузова призналась, что с трудом носила пятикилограммовую маску Розовой Пантеры

Москва, 22 марта. Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками в Instagram подробностями о съемках в костюмированном шоу «Маска».

В шестом выпуске второго сезона «Маски» судьи рассекретили личность Розовой Пантеры. В образе пушистой дивы выступала Ольга Бузова. Светская львица заявила, что давно хотела рассказать о своем участии в популярной программе, но ей грозил большой штраф.

«Это была невероятно крутая история, безумно интересный проект, в котором я пробовала себя в разных ролях», — написала Ольга в соцсетях.

Бывшая возлюбленная музыканта Давида Манукяна продемонстрировала, как снимает маску Розовой Пантеры. Она добавила, что ее «головной убор» весил более 5 кг и доставлял большие неудобства. Несмотря на эти трудности, Бузова была готова идти до конца. Она сообщила, что «Маска» подарила ей невероятные эмоции.

Артистка пообещала поклонникам показать видео «разборок» с Филиппом Киркоровым. Судья проекта «провинился» перед Бузовой, потому что не узнал ее в костюме Розовой Пантеры. В эфире программы звезда заявила, что «серьезно поговорит» с ним дома.

Восторг Ольги Бузовой от участия в проекте не разделил оперный певец Юсиф Эйвазов. В соцсетях супруг Анны Нетребко написал, что рад уходу «розового клатча» из «Маски».