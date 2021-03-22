Наши предки, приручавшие собак в качестве помощников, вряд ли думали об их внешности. Долгие годы селекции подвергались лишь животные с полезными качествами: выносливые и трудолюбивые, способные выживать в суровых условиях и охранять имущество. Со временем собака из боевого друга превратилась в объект гордости и престижа. Теперь заводчики не менее тщательно следят за внешней привлекательностью и характером каждой породы. Сложно отрицать и то, что существует мода на разновидности собак. Предлагаем топ-10 самых красивых собак в мире, наиболее популярных в последние несколько десятилетий.

Самая красивая порода: какая она?

«Покажите нам вашу собаку — и мы скажем, кто вы и какой вы», — примерно так собачники «оценивают» друг друга, и это шутливое выражение прекрасно отражает реальность. Ведь выбирая собаку, вы так или иначе представляете, как будете строить с ней отношения. Будет ли ваш питомец энергичным или меланхоличным, «разговорчивым» или «немногословным», какого он будет размера, окраса и так далее. В топ-листе ФАН нашлось место для самых разных питомцев, объединенных одним из главных качеств — способностью быть верным другом и компаньоном. Ведь красота породы — она не только во внешних формах, но и в проявлении преданности и доброты.

Золотистый ретривер, домашний лекарь

Ретривер — собака с нежной шелковистой шерстью и чудесным добродушным характером. Отлично находит общий язык и с детьми, и с пожилыми людьми, и с другими животными, в том числе с кошками. Очень привязана к хозяевам и радуется, когда у вас хорошее настроение, легко забывает обиды и неприятные инциденты. Услужлива, не оставит вас в сложной ситуации, считается домашним лекарем, так как прекрасно влияет на людей с ограниченными возможностями. Специалисты рекомендуют именно эту породу, если в вашей семье есть дети с ДЦП или психическими недугами. Очень хорошо проявляет себя в качестве «поисковика», помогает находить людей под завалами, ценится за это качество у спасателей. При определенной дрессуре может вытащить тонущего из воды, плавает довольно уверенно. Благодаря ответственности и расположенности к детям может «работать» няней и присматривать за малышами.

У взрослого ретривера крепкое сложение, высота в холке у кобеля до 60 см. Корпус подтянутый, прямоугольной формы, короткая шея и хорошо выраженный череп. Темный нос, небольшие овальные глаза темно-коричневого цвета. Ушки закругленные, свисающие вниз. Порода условно делится на американскую ветвь и европейскую. «Американцы» более длиннолапые и более темного окраса, золотой оттенок уходит в бронзу. У «европейцев» кремовый оттенок шерсти, она очень нежная и необычайно приятная на ощупь. Тело приземистое с короткими лапами и более тяжелым крупом.

Сибирский хаски, артистичный и милый

Всплеск популярности хаски пришелся на 2010–2011 годы, когда на экраны вышли фильмы «Сумерки» и «Игра престолов», где главными героями стали лютоволки, похожие на собак этой породы. Сегодня социальные сети заполнены небольшими видеороликами на тему «Забавные хаски», бьющими рекорды по количеству просмотров.

Задорный, игривый характер — это, пожалуй, основное, что делает хаски такими популярными у жителей городов. Впрочем, изначально эта порода была выведена для тяжелой работы в условиях Крайнего Север: собаки должны были таскать за собой упряжку с грузом на дальние расстояния, а также сопровождать хозяина на охоте и сторожить жилище. Для жителей Чукотки сани, запряженные хаски, долгое время оставались единственным грузовым транспортом. Сложно представить, что порода была на грани исчезновения в XX веке, из-за того что правительство запретило разведение этих собак. Сохранить ее удалось американцам, осваивающим Аляску. Здесь хаски, завезенные с нашего Севера, показали чудеса стойкости и выносливости. Сегодня порода успешно выводится и представлена тремя видами: ездовые, гоночные и выставочные. Ездовые, или рабочие, собаки по-прежнему «тянут свою лямку», гоночные участвуют в соревнованиях, а порода для шоу демонстрируется на различных профильных выставках.

Детская непосредственность — характерная черта даже взрослого хаски. Они очень артистичны и музыкальны, за что и любимы своими владельцами. Как выяснили ученые, по генотипу эти собаки близки волку, во внешнем облике и поведении они сохранили признаки предков. Такая же толстая густая шерсть, благодаря которой животное легко может спать на снегу, умный внимательный взгляд, физическая выносливость и проворность, высокая активность. Поэтому в городских условиях за ними нужно внимательно следить: природное любопытство, бесстрашие и пронырливость могут увлечь вашего четвероногого в самые неожиданные места. Хаски нуждаются в строгой дисциплине, постоянных физических нагрузках и дрессуре, иначе характер может стать просто невыносимым. С другими собаками они умеренно дружелюбны, кошек могут преследовать, воспринимая их как дичь.

Французский бульдог, компаньон для неспешного променада

Генеалогическое древо этой вполне мирной и спокойной собачки напрямую связано со свирепыми бойцовским псами — бульдогами. Но селекция творит чудеса: от своих предков французский представитель сохранил только сильный, даже упрямый, характер и некоторое внешнее сходство. В остальном потомок грозных больших собак заметно от них отличается. Размеры «француза» раза в два меньше, чем у его прародителей, высота в холке составляет 25–35 см. У пса небольшие округлые лапы, короткая шея, крупная по сравнению с телом голова, короткий хвост, не требующий купирования. Отличительные черты бульдога — складочки на теле и морде, придающие ему сходство с мягкой игрушкой. Мордочка имеет немного обиженное выражение за счет короткого расстояния между носом и лбом, а также характерной для этой породы ложбинкой-бороздой, которая разделяет глаза. Они посажены довольно низко, немного выпуклые. Цвет шерсти имеет различные вариации: палевый, черно-белый, тигровый с маленькими полосками. Волос короткий, часто плюшевый на ощупь, что еще больше роднит французского бульдога с игрушкой. Эта собака по-настоящему привязывается лишь к одному человеку и чувствует себя спокойно и уверенно, только когда хозяин рядом. Нуждается в особенной заботе и внимании, не любит оставаться в одиночестве. Французский бульдог гармонично впишется в нешумную семью, так как предпочитает тишину. Будет сопровождать вас на прогулке, не сорвется с поводка и не устроит сюрпризов. Однако нуждается в дрессировке, наряду с бойцовыми собратьями.

Венгерский кувас, белоснежный красавец

На родине, в Венгрии, собачек этой породы использовали как пастухов. С таким помощником можно быть спокойным: ни одна овечка из стада не пропадет. Однако заводчики сразу предупреждают, что кувасы, при всей внешней очаровательности, имеют не слишком удобные для домашних питомцев черты характера: выше среднего агрессивность и независимость. К примеру, в сложных ситуациях питомец может принять решение самостоятельно, без руководства с вашей стороны. Агрессия проявляется в настороженном отношении к чужакам, ведь это сторожевая порода, призванная охранять свою территорию. К счастью, правильное воспитание может сгладить эти черты характера. В остальном собака действительно умная и с роскошной фактурой. Правда, кувасов не стоит оставлять с маленькими детьми: няни из них не очень хорошие.

Кувасы достаточно высокие, до 73 см в холке, пропорционально сложенные, с потрясающей белой густой шерстью. Развитый круп и мышцы, подтянутый живот, крепкие лапы. Голова тоже крупная, ее форма характерна только для этой породы, костистая и бугристая. Темный нос и темные глаза придают этой белой собачке особую пикантность. Уши средних размеров, чуть приподняты у основания, кончики спускаются на морду. Гордость этой породы — длинная молочного цвета шерсть, она нуждается в тщательном уходе: собак нужно часто мыть и вычесывать.

Немецкий дог, строгий и чопорный

Одного внимательного взгляда этой собаки бывает достаточно, чтобы остановить непрошенного гостя. Неспешный и аристократичный немецкий дог — прекрасный вариант для охраны ваших владений или городской квартиры. Пик его популярности связан с выходом анимации, где главным героем стал Скуби Ду. Только реальный дог отличается совсем другими качествами характера: он отважен, выдержан, умен и предан хозяину. Собака большая, что может испугать не только недругов, но и простых прохожих, — это нужно учитывать во время прогулок. При этом пес будет внимательно следить за вашим поведением: будете нервничать вы — будет обеспокоен и он. Удивительная чувствительность для такой строгой наружности. Поэтому постарайтесь не обижать четвероногого друга даже повышением голоса, это принесет ему дискомфорт. Его искреннее желание — угодить вам, неудача расстроит собаку.

Высота дога может достигать 100 см в холке. При кажущейся крепкой внешней форме продолжительность их жизни всего 5–7 лет, здоровье у этой породы хрупкое.

Вельш-корги пемброк, маленький пастух

Корги сегодня переживают новую волну популярности, свидетельство тому — видеоролики с их участием в социальных сетях. Они забавны, подвижны, эмоциональны и при этом невероятно интеллигентны. Породу заметили и стали выводить еще в X веке, изначально корги отводилась роль маленького пастуха. Миниатюрные размеры позволяли им пробегать между ног коров и овец, ловко лавируя и уворачиваясь от ударов копыт. Со своей прямой функцией — присмотром за домашними животными — они справлялись на ура. Впрочем, современные вельш-корги чаще встречаются в парке на прогулке, чем на пастбище, собачки стали в основном декоративными. Их хозяева сходятся во мнении, что характер у питомцев на удивление легкий и дружелюбный. Они прекрасно ладят с маленькими детьми и никогда не выражают даже намека на агрессию.

Высота самца корги около 30 см, тело небольшое, напоминает цилиндр. Лапки непропорционально короткие, маленькие, с широкими прямыми косточками. Мордочка напоминает лисью и по форме, и по окрасу шерсти — рыжий с белыми щечками. Ушки маленькие, торчащие вверх, слегка заострены на кончиках. Глаза круглые, небольшие, цвета каштанового меда — золотисто-коричневые. Шерстка прямая, средней длины, не мягкая и не жесткая. Окрас у корги бывает рыжим, соболиным, трехцветным.

Кавалер кинг чарльз спаниель, элегантный и преданный друг

У популярности той или иной породы часто есть своя география. Кинг чарльзы очень востребованы в Англии. Именно они, по мнению англичан, созданы для настоящего домашнего уюта. Такие собаки абсолютно мирные, тихие и преданные, к тому же не нуждаются в особом уходе. Это самые маленькие представители спаниелей. Рост у них всего 30 см, поскольку они, скорее, декоративные, комнатные.

Изящные нарядные собачки были замечены еще при дворе королей Англии и Франции в XIII веке. Полотна тех времен часто изображают чарльзов на коленях или рядом с их хозяевами. Строение тела пропорциональное, лапы не очень длинные, округлые, мягкие. Мордочка клинообразная, нос черный, хорошо выраженные ноздри. Ушки слегка свисают на морду, покрыты обильной шерстью. Окрас может быть черным с подпалинами, с каштановыми пятнами, триколор, ярко-рыжий. Шерсть длинная, шелковистая, без завитков. Эта собачка — прекрасный компаньон, любит детей, находит общий язык с другими породами и животными.

Длинношерстный колли, любимец всех домочадцев

Кинематограф сыграл в популяризации этой породы очень большую роль. Вышедший на экраны в 80-х годах прошлого века фильм про верную Лесси надолго закрепил этих собак в топах самых востребованных. Дети чуть ли не в каждой семье мечтали о таком питомце. Красивая внешне, с игривым, живым характером, колли станет любимицей не только малышей, но и взрослых.

Предки колли были пастушьими собаками и помогали следить за стадом, искали заблудившихся овец. Первыми на четвероногих помощников обратили внимание шотландские пастухи, оценив их ловкость и сообразительность. Позже колли распространились на территории Англии и Европы. Эта порода просто излучает энергию и нуждается в регулярных физических нагрузках.

Изначально окрас у собак был темным, лишь со временем стал светлее благодаря селекции. Современные колли отличаются от предков не только более светлым окрасом, но и более крупными размерами, достигая 60 см в холке. Представители породы презентабельны, с яркой внешностью. Мордочка длинная, сужается к кончику темного носа. Глаза глубоко посажены, орехового цвета. Фишка этих питомцев — длинная блестящая шерсть, очень приятная на ощупь.

По характеру колли преданны, обладают прекрасно развитой интуицией. Хорошую способность к дрессуре оценили полицейские и поисковики: они охотно берут этих собак «в штат» сотрудников. Что касается навыков пастуха, то они остались в прошлом: теперь колли чаще всего живут в городской квартире и привязываются не столько к одному человеку, сколько ко всем членам семьи.

Русская псовая борзая, азартный охотник

Собачки этой породы ассоциируются с аристократизмом, дворянским поместьем и охотничьим азартом. Порода получила известность достаточно давно, можно утверждать, что русских борзых хорошо знали и приручали еще при царе Алексее Михайловиче Романове. Вероятно, Романов и был первым их заводчиком. Собаки были частью царских забав: охоты, травли дичи и скачек на лошадях. Поэтому и были отобраны за свои великолепные охотничьи качества и способность развивать большую скорость. Содержать псарни с борзыми всегда было дорогим удовольствием, которое могли себе позволить люди высших сословий.

Внешне эта порода — воплощение элегантности и аскетизма. Крупное и одновременно изящное вытянутое тело с узкой головой и красивые миндалевидные глаза сделали борзых героями гравюр, иллюстраций и даже скульптурных композиций. Верхняя линия спины из-за покатого крупа образует дугу. Почти все части тела — шея, спина, ноги, живот — сухие и мускулистые. Хвост тонкий, украшен пышным подвесом. Нос длинный, ближе к кончику имеет небольшую горбинку. Ушки маленькие, расположены почти на одном уровне с глазами. Окрас шерсти бывает как пятнистым, так и всех оттенков пегого, на морде маска черного цвета. Шерсть тонкая, волнистая с завитками, на задней части бедер своеобразные «штанишки».

Поведение собаки резко отличается в домашних условиях и на охоте. Конечно, современные борзые все больше гоняют механических зайцев, но стремление к погоне у них в крови. Дома же это достаточно милые, тихие и даже меланхоличные питомцы. Шумные компании взрослых и детей их не привлекают. С кошками эта порода бывает особенно нервной, воспринимая их как дичь. Не ждите, что борзая станет няней вашему чаду или послушным компаньоном, ведь она — профессиональный охотник и все в ней «заточено» именно для того, чтобы догнать и поймать зверя.

Тибетский мастиф, сдержанный и преданный сторож

Это редкая порода, имеющая древние корни. Считается, что предки современных мастифов охраняли тибетские монастыри. Собака огромных размеров и с обильной густой темной шерстью, что придает ей весьма суровый вид. У себя на родине мастифы по-прежнему помогают охранять дома и скот. В городе встречается нечасто, видимо, из-за своей «грозной» внешности. Причем она не просто напоминает медведя, но и лает громко, сердито, низким голосом, особенно если видит приближающегося к своей территории незнакомца. Содержание такого четвероногого охранника в квартире требует большой ответственности.

Мастиф имеет мощное сложение: прямую мускулистую спину, широкий круп, сильные конечности, крепкий костяк. Высота в холке у самцов достигает 65 см. Большой широкий тяжелый череп, допустима складка от линии над глазами до уголков рта. Нос темного цвета, широкий с выразительными ноздрями. Большая морда квадратной формы, глаза темные, слегка миндалевидные. Шерсть может быть разной по окрасу: от светло-кофейной до черно-желтой, но всегда очень густая и жесткая.

По характеру мастифы очень дружелюбные в отношении всех членов семьи, выражают заинтересованность в общении, нуждаются во внимании, принимают участие в шумных играх с маленькими детьми. Дрессировка для них жизненно важна, иначе при таких габаритах собака может стать неуправляемой.