Полиция не установила личность мужчины, чей труп нашли у мусорки в Рязани

Рязань, 22 марта. Рязанские следователи не стали заводить уголовное дело по факту обнаружения у мусорных контейнеров на улице Быстрецкой трупа пожилого человека, завернутого в пакеты.

Эксперты установили, что смерть пенсионера не носит криминальный характер. Личность мужчины установить не удалось из-за сильных гнилостных изменений.

Инцидент произошел 13 января. Около дома в рязанском микрорайоне Кальное обнаружили труп мужчины. Предположительно, ему было около 80-ти лет.

Ранее труп мужчины нашли в автомобиле недалеко от таможни на Горском шоссе. Проверка установила личность погибшего, им оказался 48-летний житель Белгорода, сообщал сайт 360tv.ru.