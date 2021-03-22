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Африка

Прогрессивный выбор: российский «Союз» вывел на орбиту спутник Туниса

Прогрессивный выбор: российский «Союз» вывел на орбиту спутник Туниса

Москва, 22 марта. Министерство иностранных дел РФ поздравило Тунис с отправкой спутника связи Challenge one в околоземное пространство.

Сегодня утром на космодроме «Байконур» состоялся запуск российской ракеты «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту оборудование североафриканской страны.

МИД РФ подчеркнул, что событие откроет новые перспективы для партнерства двух держав в освоении космического пространства.

«Поздравляем народ Туниса с историческим прорывом в сфере высоких технологий в рамках совместного инновационного проекта и рассчитываем на углубление взаимовыгодного сотрудничества в интересах развития аэрокосмической отрасли», — написано в Telegram-канале ведомства.

После вывода североафриканского спутника в околоземное пространство в штаб-квартире телекоммуникационной компании «Телнет Холдинг» выступил президент республики Каис Саид. Политик назвал запуск большим скачком, который позволит повысить уровень образования в стране.

Также с речью выступил генеральный директор организации Мухаммед Фриха. Он подтвердил, что спутник разработан по тунисским технологиям и молодые инженеры использовали творческий подход при его производстве.

«Это достижение — подарок народу, проявление лояльности к поколению, которое инвестировало в науку и знания. Сегодня мы пожинаем плоды этого прогрессивного выбора», — заявил глава «Телнет Холдинг».

Мухаммед Фриха также предложил российской стороне отправить в космос гражданку Туниса, которая станет первой арабской и африканской женщиной-астронавтом.

Гендиректор «Телнет Холдинг» уже встречался с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым для обсуждения вопросов сотрудничества.

Изначально запуск спутника запланировали на 20 марта 2021 года, но его перенесли на два дня позже по техническим причинам.

Прогрессивный выбор: российский «Союз» вывел на орбиту спутник Туниса

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