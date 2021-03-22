Прогрессивный выбор: российский «Союз» вывел на орбиту спутник Туниса

Москва, 22 марта. Министерство иностранных дел РФ поздравило Тунис с отправкой спутника связи Challenge one в околоземное пространство.

Сегодня утром на космодроме «Байконур» состоялся запуск российской ракеты «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту оборудование североафриканской страны.

МИД РФ подчеркнул, что событие откроет новые перспективы для партнерства двух держав в освоении космического пространства.

«Поздравляем народ Туниса с историческим прорывом в сфере высоких технологий в рамках совместного инновационного проекта и рассчитываем на углубление взаимовыгодного сотрудничества в интересах развития аэрокосмической отрасли», — написано в Telegram-канале ведомства.

После вывода североафриканского спутника в околоземное пространство в штаб-квартире телекоммуникационной компании «Телнет Холдинг» выступил президент республики Каис Саид. Политик назвал запуск большим скачком, который позволит повысить уровень образования в стране.

(07:07) كانت ساعة الصفر لإطلاق #القمر_الصناعي التونسي "تحدي 1" إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية الروسية سيوز 2.

"تحدي 1" هو قمر صناعي تونسي المنشأ والصنع مختص في إنترنات الأشياء، تم تصنيعه ب 100% كفاءات محلية وهو الأول من نوعه في تونس.#تونس pic.twitter.com/UmktwaboRt — نهضة تونس (@nahdattunisia) March 22, 2021

Также с речью выступил генеральный директор организации Мухаммед Фриха. Он подтвердил, что спутник разработан по тунисским технологиям и молодые инженеры использовали творческий подход при его производстве.

«Это достижение — подарок народу, проявление лояльности к поколению, которое инвестировало в науку и знания. Сегодня мы пожинаем плоды этого прогрессивного выбора», — заявил глава «Телнет Холдинг».

Мухаммед Фриха также предложил российской стороне отправить в космос гражданку Туниса, которая станет первой арабской и африканской женщиной-астронавтом.

Гендиректор «Телнет Холдинг» уже встречался с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым для обсуждения вопросов сотрудничества.

Изначально запуск спутника запланировали на 20 марта 2021 года, но его перенесли на два дня позже по техническим причинам.