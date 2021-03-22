Московские хирурги провели уникальную операцию по двойной трансплантации

Москва, 22 марта. Уникальная операция, в ходе которой хирурги пересадили ребенку с врожденным недугом сразу два внутренних органа, прошла в столице России.

Работу выполнили специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова (НМИЦ ТИО) в Москве. В ходе операции маленький ребенок с муковисцидозом получил новые легкие и печень. Процедура является уникальной, так как нигде в мире подобного не делают.

Столичным хирургам удалось спасти жизнь девятилетнего ребенка, страдающего от врожденной болезни. Вначале у него отказала печень, затем наследственное заболевание поразило легкие. Единственным решением ситуации была операция, которая продлилась десять часов и успешно завершилась.

После операции прошло уже два года. На протяжении всего этого времени ребенок проходил реабилитацию. Сейчас на его щеках здоровый румянец, а о перенесенном заболевании и хирургическом вмешательстве напоминают только рубцы на теле, передают «Вести».

«Даже во время пандемии мы продолжали оперировать, и у нас были трансплантации легких тоже», — сообщили о последних успехах в НМИЦ ТИО имени Шумакова.

Молодой хирург из областной больницы в Ялуторовске впервые совершил катетеризацию мочеточника. Пациенткой, который в срочном порядке потребовалась операция, была 63-летней женщина. В итоге четкие действия врача спасли россиянке жизнь.