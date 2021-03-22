Экономист Алексей Зубец разъяснил реальное политическое положение Зеленского

, 22 марта. Доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал о незавидном положении президента Украины Владимира Зеленского и объяснил, что заставляет его следовать указаниям из Вашингтона.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации уверен, что Зеленский на Украине — фигура номинальная. Украинский лидер — объект многочисленных манипуляций со стороны как олигархов, так и посольств западных стран.

«Когда мы говорим, что на Украине есть какая-то власть, есть какой-то президент, это неправильно. Мы мыслим шаблонами, российскими, европейскими, что Зеленский — это полномочный политик, имеющий за собой какие-то политические партии, имеющий за собой народ и выражающий интересы этого народа. А на Украине президент — это клоун, которого наняли олигархи, чтобы сидеть на стуле президента. Никаких полномочий он не имеет и самостоятельной политической функции у Зеленского нет», — подчеркивает эксперт.

Реальное положение Зеленского незавидно. Украинский лидер окружен политическими оппонентами и манипуляторами, не имеет реальной поддержки среди народа, а его собственная партия постепенно теряет рейтинги у населения. Все это делает Зеленского желанной добычей американского истеблишмента, представленного посольством в Киеве, а президент Незалежной, чтобы сохранить свою жизнь, как политическую, так и реальную, вынужден опираться на самую опасную фигуру в своем окружении.

«Зеленский попал в круг волков, которые приближаются к нему со всех сторон. Это, собственно, олигархи, иностранцы, внутриполитические проблемы и так далее. И он в этой ситуации принял решение опереться на самого сильного из этих волков, то есть на американское посольство. И все, что он делает — это то, что указывает ему делать американское посольство, например, они его склоняют к обострению ситуации на Донбассе. Это поможет американцам решить две важные задачи — это новый повод для санкций против России и повышение зависимости Украины от Соединенных Штатов», — заключает Зубец.

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