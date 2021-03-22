Тяжелобольная Казьмина уверена, что мать Аршавина навела на нее порчу

Москва, 22 марта. Журналистка Алиса Казьмина, страдающая из-за страшного недуга, заявила, что на нее навела порчу мать бывшего мужа — футболиста Андрея Аршавина.

Экс-супруга бывшего капитана сборной России оказалась на больничной койке из-за неутешительного диагноза — некроза носа. Кроме того, Казьмина заразилась коронавирусом.

Журналистка считает, что заболела не просто так, а под действием порчи. Казьмина назвала себя очень верующим человеком без врагов и отметила, что никогда не сталкивалась с такими серьезными проблемами со здоровьем.

«Когда я жила с первым мужем десять лет, я не то что простудой не болела, я и чихнуть не могла. И я уже во что угодно поверю, что у меня появились враги», — заявила она в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир».

Казьмина уверена, что к ее болезни причастна мать Аршавина.

«Кто-то два года хорошо обрабатывал меня, очень сильно обидчивый по жизни, злобный, одинокий, несчастный, никому не нужный — это бабушка моей дочери Есении», — высказалась журналистка.

Тяжелобольная женщина уверена, что именно мать футболиста повлияла на их брак.

«Она хотела сначала уничтожить мою жизнь, моих детей, мой дом, а потом здоровье, а потом просто уничтожить меня. Это она развела нас, она приложила все усилия, чтобы мы расстались», — заключила Казьмина.

В прошлом году мать Аршавина подала иск с требованием выселить Казьмину из дома. Футболист записал на родительницу имущество, появившееся у него и журналистки в период совместной жизни. Суд встал на сторону матери спортсмена.