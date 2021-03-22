Рогозин: ракета-носитель «Союз» вывела на целевую орбиту 38 спутников

Москва, 22 марта. Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно доставила на целевую орбиту 37 спутников и южнокорейский космический аппарат CAS500-1, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракета стартовала с космодрома Байконур в понедельник, 22 марта. При помощи разгонного блока «Фрегат» она доставила на орбиту всю партию космических аппаратов из 18 стран.

«Всего отделены космический аппарат CAS500-1 и 37 КА попутной полезной нагрузки», — указал глава Роскосмоса в комментарии для ТАСС.

Особенностью этого пуска стало использование системы отделения ленточного типа, за счет которой можно выводить на орбиту спутники с чувствительным научным и бортовым оборудованием.

Кроме того, этот пуск стал первым для «Союза» в новом цвете. Ракета поменяла почти ставший традиционным серо-оранжевый окрас на бело-синий в честь первого полета в космос советского космонавта Юрия Гагарина.