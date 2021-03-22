Суд в Боливии продлил срок предварительного заключения Жанин Аньес до полугода

Ла-Пас, 22 марта. Суд продлил срок пребывания в СИЗО бывшему временному президенту Боливии Жанин Аньес и двум ее министрам до шести месяцев. Об этом сообщило издание El Deber.

Amplían de 4 a 6 meses detencion preventiva para ex Pdta. de facto Jeanine Añez y dos de quienes fueron sus ministros: @telesurt https://t.co/SDugKHaMhQ — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) March 20, 2021

Вторая уголовная палата Ла-Паса приняла решение на основании «высокой вероятности побега» Аньес и бывших министров Альваро Коимбры и Родриго Гусмана. Экс-президент проведет ближайшие месяцы в тюрьме предварительного заключения Мирафлорес, а ее сообщники — в СИЗО Сан-Педро.

Судья также отклонил прошение защиты о переводе Жанин Аньес для медицинского обследования в частной клинике и настоял, чтобы обвиняемую осмотрели судебно-медицинские эксперты. Ранее сообщалось, что Аньес начала голодовку в знак протеста против «судебного преследования», после чего ее адвокаты заявили о риске инфаркта. Бывший лечащий врач политика Сильвестро Джиованни подтвердил, что она страдает от развития системной артериальной гипертензии.

Parte médico asegura que la expresidenta Áñez corre riesgo de infarto | EL DEBER https://t.co/z2BNtgxMVt — Miguel H Otero (@miguelhotero) March 21, 2021

Власти утверждают, что Аньес содержится в адекватных условиях. Директор тюрьмы Мирафлорес «по гуманитарным соображениям» разрешил посетить заключенную одному родственнику и ее врачу.

Жанин Аньес обвиняется в подготовке государственного переворота в ноябре 2019 года, а также терроризме. Едва провозгласив себя временным президентом, она наделила широкими полномочиями армию и полицию «для сохранения порядка», в результате чего во время протестов в Сакабе и Сенкате погибли 36 человек, а сотни получили ранения.

Эво Моралес, свергнутый с поста президента в 2019 году, в ответ на обвинения оппозиции и католической церкви в политическом преследовании оппонентов, заявил, что стремится лишь добиться справедливости и наказать виновных в массовых убийствах.

«Истинный христианский путь основывается на защите истины и жизни вместе с беднейшими согражданами. Католическая церковь должна осуждать массовые убийства путчистов с той же силой, с которой призывает к безнаказанности путчистов», — написал лидер партии «Движение к социализму».