Силовики задержали в Калининграде подозреваемых в серии грабежей и разбоев

Калининград, 22 марта. Суд арестовал двух жителей города в возрасте 55 и 59 лет. Полицейские подозревают их в совершении нескольких грабежей и разбойных нападений, в том числе на инкассатора.

По версии правоохранителей, злоумышленники в 2019 году напали на сотрудника фирмы, который занимался сбором выручки с торговых точек. Фигуранты изучили его маршрут и специально выбрали момент так, чтобы у пострадавшего при себе была максимальная сумма. Жертве распылили в лицо газ, избили и забрали пакеты, где лежало почти 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

Один из налетчиков ранее с другими подельниками напали на директора юридической компании. У избитого обрезками труб руководителя они забрали портфель с деньгами и документами. Этот же злоумышленник причастен к нападению на бизнесвумен.

Стражи порядка обратили внимание, что налетчики готовились к каждому преступлению и старались нападать без свидетелей.

В Балашихе стражи порядка задержали уголовника, который подозревается в разбойном нападении. Фигурант незаконно завладел дорогим смартфоном жертвы, сообщало РИАМО.