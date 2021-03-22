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Волгоградский суд обязал выкопать из могилы умершего по просьбе родственников

Волгоградский суд обязал выкопать из могилы умершего по просьбе родственников

Камышин, 22 марта. Родственники умершей 25 лет назад женщины в Волгоградской области через суд потребовали убрать из могилы подзахороненного к ней зятя.

Жительницу Камышина похоронили на местном кладбище еще в 1994 году. После смерти у нее осталась замужняя дочь. Но отношения с зятем при жизни камышанки не ладились. Муж дочери скончался в 2019 году, его жена решила похоронить умершего в могиле матери. Это решение отказались принимать другие родственники.

Внучка похороненной в 1994 году женщины настояла на недопустимости захоронения в одной могиле двух усопших, не являвшихся близкими родственниками. Выяснилось, что 25 лет назад похоронами занимался бывший супруг обратившейся в суд внучки. Он поддержал бывшую жену и рассказал, что не давал своего согласия на захоронение зятя в этой могиле.

Суд постановил, что при захоронении мужчины действительно был нарушен закон, сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь необходимо перезахоронить зятя в другом месте, подальше от «нелюбимой» тещи. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее ФАН сообщил, что в России отменены рекомендации по захоронению умерших от коронавируса.

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