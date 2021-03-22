Школьница в Балашихе покончила с собой из-за материнского безразличия

Балашиха, 22 марта. Школьница свела счеты с жизнью в подмосковной Балашихе. Как стало известно ФАН, девочка переживала, что стала не нужна матери после развода родителей.

В дежурную часть города Балашиха 19 марта обратилась местная жительница, которая сообщила о смерти своей 16-летней дочери. На место происшествия выдвинулись оперативно-следственная группа и медики. В квартире по улице Яганова они обнаружили бездыханное тело девочки без признаков насильственной смерти.

По данному факту стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Последнее место учебы ребенка было шестым по счету, — рассказал ФАН источник, близкий к следствию. — Она нигде не могла ужиться. С мамой, которая целыми днями работает продавцом в сетевом супермаркете, у нее постоянно возникали конфликты после развода с отцом. Ребенок ощущал себя никому не нужным».

В школе ничего плохого о бывшей ученице сказать не смогли. Единственное, что волновало педагогов, это плохая успеваемость девочки.

«Она постоянно исправляла полученные двойки. Положение усугубилось после того, как родительница нашла себе нового мужчину, который воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Девочка несколько раз высказывала мысль покончить жизнь самоубийством. Однако мама настолько была увлечена новым ухажером, что не придала значения намерениям дочери и даже не показала ее психологу», — резюмировал источник.

Блюстители закона при осмотре места происшествия изъяли телефон, принадлежащий погибшему подростку.