Глава Суверенного совета Судана рассказал, когда завершится создание единой армии

Хартум, 22 марта. Глава Переходного суверенного совета Судана Абдул-Фаттах аль-Бурхан заявил, что формирование единой армии республики завершится к концу 2022 года.

В рамках разговора с офицерами Северного военного округа столицы генерал сказал, что по окончании трехлетнего переходного периода все разрозненные вооруженные движения войдут в состав объединенных войск.

«Интеграция в армию регулируется конкретными принципами. Они включают мировые стандарты и справедливое распределение между регионами страны в соответствии с процентной долей населения», — заявил глава государства.

Аль-Бурхан отметил, что кризис в республике спровоцировал появление разрозненных вооруженных объединений. Поэтому целью нового формирования станет «создание военного учреждения, которое защищает Судан, без стремления к управлению».

Также генерал прокомментировал текущую ситуацию на границе с Эфиопией. Он подчеркнул, что солдаты продолжат защищать принадлежащие ей территории без проявления агрессии.

Глава Переходного суверенного совета ранее призвал Аддис-Абебу покинуть суданские земли, в том числе приграничный район Аль-Фашагу.