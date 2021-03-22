Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Судан

Глава Суверенного совета Судана рассказал, когда завершится создание единой армии

Глава Суверенного совета Судана рассказал, когда завершится создание единой армии

Хартум, 22 марта. Глава Переходного суверенного совета Судана Абдул-Фаттах аль-Бурхан заявил, что формирование единой армии республики завершится к концу 2022 года.

В рамках разговора с офицерами Северного военного округа столицы генерал сказал, что по окончании трехлетнего переходного периода все разрозненные вооруженные движения войдут в состав объединенных войск.

«Интеграция в армию регулируется конкретными принципами. Они включают мировые стандарты и справедливое распределение между регионами страны в соответствии с процентной долей населения», — заявил глава государства.

Аль-Бурхан отметил, что кризис в республике спровоцировал появление разрозненных вооруженных объединений. Поэтому целью нового формирования станет «создание военного учреждения, которое защищает Судан, без стремления к управлению».

Также генерал прокомментировал текущую ситуацию на границе с Эфиопией. Он подчеркнул, что солдаты продолжат защищать принадлежащие ей территории без проявления агрессии.

Глава Переходного суверенного совета ранее призвал Аддис-Абебу покинуть суданские земли, в том числе приграничный район Аль-Фашагу.

Глава Суверенного совета Судана рассказал, когда завершится создание единой армии

 

Новости партнеров