Врач-терапевт рассказала, как укрепить иммунитет весной без лекарств

Весной вопрос поддержания иммунитета становится более актуальным, поскольку именно он помогает человеческому организму противостоять различным вирусам и бактериям. Настало время укреплять иммунитет, поскольку весеннее солнце, несмотря на то, что его лучи греют, бывает очень обманчивым.

ФАН поговорил с кандидатом медицинских наук, членом Союза педиатров России Ириной Добрецовой. Она рассказала, как укрепить иммунитет и защитить себя от болезней.

«Нужно меньше употреблять лекарств, потому что у всех препаратов есть побочные эффекты, которые провоцируют синдром хронической усталости. Побочные эффекты могут отражаться на работе желудочно-кишечного трака, а на фоне пониженного настроения все усиливается. Необходимо минимизировать употребление противоболевых препаратов», — посоветовала Ирина Добрецова.

Врач уверена, люди подсаживаются на таблетки особенно после просмотров различных реклам, например, об обезболивающих. Однако при долгом употреблении препаратов симптомы будут лишь ухудшаться. Всегда нужно искать причину боли.

«Витаминно-минеральные комплексы тоже не помогут, потому что синтетические витамины намного хуже усваиваются, чем витамины из пищи. О питании: рацион должен быть разнообразен — всего понемногу. Нельзя злоупотреблять фастфудом, поскольку именно он формирует риск ожирения, и иммунитет тоже страдает», — подчеркнула собеседница агентства.

Терапевт посоветовала включить в свою жизнь физическую нагрузку: не нужно вставать на ролики, 30-минутной прогулки на свежем воздухе будет вполне достаточно, чтобы организм обогатился кислородом и начал работать еще быстрее.

«Необходимо есть фрукты и овощи (только не картошку) — 400 граммов того и другого. Позитивный настрой тоже хорошо способствует укреплению иммунитета. Речь не об отдыхе с алкоголем в кафе, а с близкими на свежем воздухе. Нужно добавить в жизнь движение. Такие простые правила помогают укреплять иммунную систему. Меньше стресса и больше радости», — резюмировала Добрецова.

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