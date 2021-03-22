Американцы с лишним весом катаются на роликах и скейтбордах. ФАН-ТВ

Американцев с лишним весом привлекают к активным занятиям спортом — они осваивают ролики и встают на скейтборды.

Организаторы таких тренировок из спортклуба решили выйти за рамки обычных программ с тренажерами, штангами и прочим. Они называют это бодипозитивом и держат своих подопечных за руку во время катания.

«Мы организовали первое мероприятие в клубе, чтобы создать пространство для людей размера-плюс. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя комфортно, катаясь на скейтбордах, роликах и квадроциклах, и ощущали себя уверенно в окружении других людей. Я надеюсь, что в результате они начнут регулярно участвовать в этих тренировках», — рассказывает организатор тренировки.

Во время тренировок своим хозяевам помогают и питомцы. Технику управления они, конечно, не объяснят, но по территории провести могут. В планах организаторов — организовывать такие спортивные встречи регулярно и развеять стереотип о том, что кататься на скейтбордах и роликах могут только люди со стандартным размером одежды.