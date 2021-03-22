Аналитики рассказали, как падение турецкой лиры сказалось на рубле

Нефть находится под давлением из-за проблем с вакцинацией и началом третьей волны коронавируса, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть после падения в четверг пошла вверх. В пятницу черное золото отыграло потери — на уровне коррекции. Цена нефти марки Brent — около 63 долларов за баррель.

«Факторы все те же. Пока нефть находится под негативным давлением. Это — ситуация в Европе, карантинные ограничения, проблема с вакцинацией. Ее темпы недостаточны, уровень заболеваемости, соответственно, растет. Это давит на котировки нефти», — пояснили аналитики.

По их мнению, нефть будет колебаться в коридоре 62-65 долларов за баррель, пока не появится каких-то позитивных факторов.

Кроме того, отмечают эксперты, увольнение главы турецкого ЦБ вызвало негатив на рынках. Турция стала поднимать ключевую ставку, потому что в стране раскручивается инфляция. Это спровоцировало инвесторов выйти из рисковых активов, в том числе и рубля, и уйти в доллар, который подрастает в цене.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению аналитиков, решение Центробанка России о повышении ключевой ставки стало для рубля главным событием пятницы. Рынок получил сигнал, что период смягчения денежной политики закончился. Сегодня рубль вновь подрастает, хотя резкое падение турецкой лиры оказывает на отечественную валюту давление.

«Если в пятницу рубль заканчивал торги на уровне 74,10-74,20, то сегодня с утра — 74,50. Через какое-то время это успокоится. В большей степени это эмоциональная реакция и касается Турции. Однако рубль ждет информации по санкциям. При этом цены на нефть позволяют рублю падать не стремительно. Основные факторы остаются в силе», — резюмировали аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.