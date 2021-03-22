Аналитик: Россия и Китай отказались от доллара уже в 50% сделок

Санкт-Петербург, 22 марта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от контролируемых Западом платежных систем. Реален ли переход к расчетам в национальных валютах между Китаем и Россией, рассказал руководитель Российско-китайского аналитического центра, член РСМД Сергей Санакоев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

По словам министра иностранных дел России, необходимо снижать санкционные риски с помощью укрепления своей технологической самостоятельности, а также перехода к расчетам в нацвалютах и в мировых валютах, альтернативных доллару.

«Процесс по переходу на национальные валюты в нашей торгово-экономической сфере с Китаем начался еще в 2008 году. То есть мы очень давно взаимодействуем стратегически. Я могу уже сейчас сказать, что больше половины всего торгового оборота мы перевели в национальные валюты», — заявил Сергей Санакоев.

Он отметил, что это очень серьезное достижение. Аналитик напомнил о скептических взглядах российских оппонентов на строительство «Силы Сибири», однако сейчас газопровод уже работает.

Ранее ФАН сообщал, Лавров рассказал о поэтапном отказе от доллара в экономике РФ.