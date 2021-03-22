Психолог Абравитова предположила, почему сын дал показания против Брэда Питта

Американская актриса, кинорежиссер, сценаристка, продюсер и фотомодель Анджелина Джоли могла очень искусно настроить старшего сына Мэддокса против отца — актера и кинопродюсера Брэда Питта. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что 19-летний Мэддокс Джоли-Питт недавно дал в суде показания против отца относительно домашнего насилия в период совместной жизни звездной пары.

«Я уверена, что ребенка настроили против Питта. Если бы существовали реальные основания для подобных обвинений, то этот случай просочился бы в прессу. Тут же получается, что прошло несколько лет», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова предположила, как Анджелина Джоли могла добиться такого поступка от сына.

«Вовсе не обязательно эта «вербовка» проходила по принципу: «Ты пойдешь и скажешь вот это…, потом это… Если тебя спросят, то ответишь вот так…» Джоли ведь актриса! Все можно так обыграть, что ребенок сам искренне поверит. Есть такое понятие, как ложные воспоминания, когда тебе красочно рассказали о чем-то. Начинает казаться, что ты и сам помнишь какие-то нюансы из описанного. Артисты умеют это делать! Когда мы приходим в театр, они погружают нас в атмосферу спектакля. Если это сделано талантливо, мы верим в происходящее», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она отметила, что эта ситуация может привести к очень серьезным последствиям.

«Ребенок может искренне давать эти показания, не желая всех обмануть. И даже детектор [лжи] в таких случаях показывает, что человек говорит правду. Если такие обвинения будут, то как бы это не вышло боком Брэду Питту», — подытожила психолог.

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