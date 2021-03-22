Силовики нашли в машине у ленинградца кустарный пистолет для стрельбы «особыми» патронами

Санкт-Петербург, 22 марта. Полицейские отправили на экспертизу похожий на предмет пистолет, который изъяли во Всеволожском районе. После ответа экспертов возбуждено уголовное дело, сообщил источник ФАН.

Стражи порядка обратили внимание на иномарку Volkswagen Passat с эстонскими номерами, которая стояла на парковке возле ТЦ «Мега Парнас». У машины работала сигнализация, а за рулем был пьяный 31-летний мужчина. В салоне лежал предмет, похожий на пистолет.

В экспертном заключении сказано, что силовики изъяли Baikal МР 53, который был переделан кустарным способом. Его отнесли к категории гладкоствольного огнестрельного оружия. Специалисты подчеркнули, что из него можно стрелять строительно-монтажными патронами калибра 4,5 мм. По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело.

Силовики накрыли подпольных оружейников в 28 регионах России, сообщал ФАН.