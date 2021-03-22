Филипп Киркоров восхитился выступлением «Бузяндры» в шоу «Маска»

Москва, 22 марта. Певец Филипп Киркоров эмоционально отреагировал на разоблачение экс-ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой в программе «Маска». Звезда скрывалась под костюмом Розовой Пантеры.

Бузова сняла маску и показалась жюри и зрителям в выпуске, вышедшем в эфир НТВ в прошлое воскресенье, 21 марта. И судьи, и зрители лишились дара речи. Киркоров был в недоумении, что не смог вычислить подругу.

Впечатлениями от нового выпуска король российской эстрады поделился и на своей странице в Instagram. Исполнитель подчеркнул, что его «любимая Бузяндра» умеет удивлять.

«Я испытал настоящий шок, когда увидел тебя под маской Розовой Пантеры. Моя любимая девочка, браво! Дойти до экватора этого сумасшедшего проекта», — написал он.

Киркоров считает, что создатели шоу удачно подобрали артистке костюм. Он назвал Бузову неординарной, очаровательной, изящной и остроумной и восхитился ее выступлением.

Бузова мгновенно откликнулась на пост Киркорова. Экс-ведущая «Дома-2» призналась, что скрывать свое участие в шоу было крайне сложно. Но она счастлива, что сумела удивить короля эстрады.

Однако далеко не у всех разоблачение Бузовой вызвало положительные эмоции. Резко высказался об уходе звезды из «Маски» оперный певец Юсиф Эйвазов — муж артистки Анны Нетребко.