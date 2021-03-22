Официальный курс доллара на вторник повышен ЦБ РФ

Москва, 22 марта. Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на вторник. Американская валюта подорожала на 46,95 копейки — до 74,6085 рубля.

Курс евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник вырос на 22,43 копейки — до 88,6573 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 35,9 копейки, составив 80,9305 рубля.

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев ранее спрогнозировал снижение курса рубля во второй половине текущего года на фоне ожидаемого повышения спроса на импорт и иностранную валюту для поездок за границу.