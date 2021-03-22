Снег с крыши здания обрушился на девушку-подростка в Выборге

Выборг, 22 марта. Следственный комитет Ленобласти начал проверку после сообщения о сходе снежной массы с крыши здания. В результате инцидента пострадала 17-летняя девушка.

Снег сошел с крыши дома на Ленинградском шоссе и травмировал несовершеннолетнюю местную жительницу. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб плеча. Сейчас девушка находится на амбулаторном лечении.

Местная полиция начала доследственную проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение в отношении коммунальных служб, ответственных за контроль ситуации.

Кемеровские коммунальщики не допустили ЧП благодаря бдительным горожанам, сообщает А42.ru.