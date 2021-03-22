Анатолий Антонов покинул здание МИД России после консультаций

Москва, 22 марта. Российский посол в США Анатолий Антонов вышел из здания Министерства иностранных дел РФ. Он находился внутри около двух часов.

Дипломат прибыл из Нью-Йорка в Москву 21 марта. Его вызвали для консультаций, которые затронули взаимодействие России и США.

Пока не сообщается, о чем именно Антонов говорил с представителями МИД. Покидая здание ведомства, он отказался давать комментарии журналистам.

Посол не стал беседовать с представителями прессы ни перед вылетом из США, ни после прибытия в российскую столицу. Он специально обошел журналистов стороной.