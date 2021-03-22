Заболевший коронавирусом Иван Ургант будет выходить в эфир Первого канала

Москва, 22 марта. Продюсеры Первого канала решили не менять сетку вещания в связи с болезнью ведущего Ивана Урганта, поскольку он может работать дистанционно.

В пресс-службе телеканала пояснили, что ведущий чувствует себя неплохо. Поэтому для него организовали возможность удаленного выхода в эфир, сообщает «Подъем». Поклонники «Вечернего Урганта» с нетерпением ждут новый выпуск программы, чтобы увидеть, как шоумен работает на удаленке.

Телеведущий Иван Ургант лично сообщил поклонникам в Twitter, что у него выявили коронавирус. Публикация всего за пару часов набрала 2,8 тысячи лайков и 156 ретвитов. Пользователи пожелали шоумену скорейшего выздоровления. Чуть позже ведущий опубликовал еще один пост.

«Всем спасибо. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте», — написал ведущий.

Новость о болезни Ивана Урганта вызвала беспокойство у многих его коллег. Однако балерину Анастасию Волочкову она оставила равнодушной. В интервью ФАН танцовщица заявила, что «ей все равно». По словам Волочковой, по всему миру сейчас болеет огромное количество людей, но никто не делает из этого сенсации.