Более 2 тысяч человек умерло в Курской области в январе

Курск, 22 марта. Специалисты Курскстата сообщили о том, что за январь 2021 года в регионе умерло 2030 человек. Эта цифра превысила показатели за этот же месяц прошлого года — 1438.

Естественная убыль населения составляет 1389 жителей Курской области, что вдвое больше по сравнению с данным за 2020 год (688).

В первый месяц 2021 года родился 641 человек, показатель которого на 109 меньше, чем в 2020 году.

В этом году было зарегистрировано 310 новых браков, а разводов более 280.

Ранее ФАН сообщал, что в Курской области за 2020 год возросло количество преступлений. Согласно данным, участились случаи убийств, изнасилований и поджогов.