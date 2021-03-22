Пригожин подготовил инструкцию для страдающих паранойей либеральных журналистов

Санкт-Петербург, 22 марта. Бизнесмен Евгений Пригожин составил инструкцию для либеральных журналистов и других деятелей, которым мерещится слежка.

Издание «Подъем» попросило предпринимателя прокомментировать заявление журналиста Ильи Рождественского о якобы организованной против него «слежке» с участием частного детектива Евгения Гвоздева, которого Рождественский связывает с «РИА ФАН Евгения Пригожина».

Пресс-служба компании «Конкорд» представила ответ Пригожина, в котором он указывает на абсурдность заявлений Рождественского.

«Хочу сообщить вопреки имеющимся домыслам и галлюцинациям — я не сижу в Федеральном агентстве новостей. Был там единожды, знакомясь с новым офисом. Господина Рождественского и МБХ не читаю, так как считаю это пустой тратой времени», — сказал Евгений Пригожин.

Предприниматель объяснил, что поведение либеральных журналистов можно сравнить с истерикой детей, которые бьются головой об пол, чтобы обратить внимание взрослых на себя.

«Господин Рождественский, собственно как и «МБХ Медиа», — мало кому известные источники. Для того, чтобы заинтересовать окружающих, они предпринимают тщетные попытки. Простейшие и глупейшие из них — набрасывание говна на вентилятор, чтобы обратить на себя внимание», — подчеркнул бизнесмен.

В заключение Евгений Пригожин представил инструкцию для либеральных журналистов, которые «страдают паранойей и манией преследования». Он посоветовал им обратиться к врачу или принять успокоительное, а также осмотреть свою внешность на предмет чего-то странного.

«Вы можете распечатать данную инструкцию со страницы Вконтакте, либо получить ее по адресу Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, 7 в печатном виде», — пишет пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет (СК) РФ. В его заявлении указано, что граждане США в составе организованной преступной группы предприняли попытку похитить предпринимателя.