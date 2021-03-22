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Марин Ле Пен считает, что не нужно ждать одобрения ЕС для применения «Спутника V» во Франции

Марин Ле Пен считает, что не нужно ждать одобрения ЕС для применения «Спутника V» во Франции

Париж, 22 марта. Использование российских и китайских вакцин от коронавируса во Франции нужно разрешить без одобрения Евросоюза. Такое заявление сделала французский политик Марин Ле Пен.

Европейский регулятор направит комиссию для инспекции клинических испытаний «Спутника V» в Россию в апреле 2021 года. После этого российскую вакцину от коронавируса могут разрешить для использования на территории Евросоюза.

Разработка российского НИЦ им. Гамалеи стала первой в мире вакциной от COVID-19. Более 50 стран мира уже одобрили применение «Спутника V» для вакцинации от COVID-19 для своих граждан. Россияне начали прививаться от коронавируса еще в декабре 2020 года.

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