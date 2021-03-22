Марин Ле Пен считает, что не нужно ждать одобрения ЕС для применения «Спутника V» во Франции

Париж, 22 марта. Использование российских и китайских вакцин от коронавируса во Франции нужно разрешить без одобрения Евросоюза. Такое заявление сделала французский политик Марин Ле Пен.

Европейский регулятор направит комиссию для инспекции клинических испытаний «Спутника V» в Россию в апреле 2021 года. После этого российскую вакцину от коронавируса могут разрешить для использования на территории Евросоюза.

Разработка российского НИЦ им. Гамалеи стала первой в мире вакциной от COVID-19. Более 50 стран мира уже одобрили применение «Спутника V» для вакцинации от COVID-19 для своих граждан. Россияне начали прививаться от коронавируса еще в декабре 2020 года.