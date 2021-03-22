Разведчики ЗВО захватили населенный пункт «противника» с помощью SMS-рассылок с БПЛА

Нижний Новгород, 22 марта. Военнослужащие ЗВО «атаковали» населенный пункт условного противника невоенным методом — при помощи SMS-рассылок, беспилотников и листовок. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

На полигоне Мулино в Нижегородской области прошли тренировки разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО по захвату населенного пунка условного противника невоенным методом. В ходе мероприятия военнослужащие использовали SMS-рассылки, беспилотники, листовки и переговоры, которые были направлены на деморализацию «врагов».

«В рамках тренировки разведчики применили беспилотные летательные аппараты для рассылки SMS-сообщений деморализующего характера и предложением сложить оружие», — сообщает пресс-служба ЗВО.

Учения направлены на отработку навыков влияния на психологическое состояние террористов. В результате сильного морально давления и военного превосходства, военнослужащим ЗВО удалось убедить условного противника сдаться без сопротивления.

В тренировках участвовали 300 военнослужащих-разведчиков и было задействовано более 50 единиц техники.

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