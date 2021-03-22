Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл страшные последствия политической выходки Джо Байдена

Вашингтон, 22 марта. Бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман уверен, что своей неумелой дипломатией президент США Джо Байден и его команда подвергают Америку самой большой опасности с начала 1950-х годов.

Прошедшая неделя закончилась под знаком внешнеполитических эскапад Байдена и его команды, однако их результаты были, мягко говоря, не впечатляющими. Бывший аналитик ЦРУ и сотрудник Центра международной политики США Мелвин Гудман раскрыл, какие страшные последствия для американцев несут выходки и опасные игры Джо Байдена.

Первое, что затронул Гудман в своей статье, — это беспочвенные оскорбления и выпады, которые обрушил политик на президента России Владимира Путина в интервью телеканалу ABC. Гудман подчеркнул, что у Байдена был шанс «отыграть назад» и заявить, что это было сказано ради красного словца и телекартинки, однако он этого не сделал. Демократ забыл, что в свое время за оскорбительные высказывания в адрес генсека КПСС Иосифа Сталина посла США Джорджа Кеннана объявили персоной нон-грата в СССР. Ранее противоречивыми высказываниями отметились экс-кандидат в главы США Хиллари Клинтон и 44-й президент Америки Барак Обама, однако Байдена, видимо, уроки истории ничему не научили.

Второй ошибкой команды демократа стала позиция США в переговорах с Китаем на Аляске. Гудман отмечает: самое плохое, что могли сделать американские политики, — объявить о новых санкциях в адрес первых лиц КНР буквально накануне судьбоносной встречи, которую некоторые СМИ уже поспешили назвать «исторической».

Последствия этих двух ошибок, уверен экс-сотрудник ЦРУ, могут иметь для США губительные последствия. Самый страшный для каждого американца сценарий, уверен он, — сближение России и Китая и их объединение против общего врага. С начала 1950-х, с эпохи президента США Ричарда Никсона и его советника, выдающего дипломата Генри Киссинджера, Америка старалась расстроить дружбу между Москвой и Пекином, однако сейчас эти усилия могут пойти насмарку.

Иронично, заключает Гудман, что именно сейчас, когда у Москвы, Вашингтона и Пекина гораздо больше общего и гораздо больше оснований для конструктивного диалога, Байден сжигает все возможные мосты, которые могли бы способствовать выстраиванию если не дружеских, то хотя бы продуктивных отношений.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о реакции простых американцев на поведение американского лидера Джо Байдена. Многие захотели извиниться перед Путиным за неподобающее поведение своего президента, а также открыто назвали демократа психически нездоровым и откровенно неадекватным.