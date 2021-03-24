Благовещение 2021: что за праздник, кто и когда отмечает, традиции, что нельзя делать

Благовещение — один из главных христианских праздников, который отмечается весной. Изначально он совпадал с весенним равноденствием, которое в христианстве считается моментом божественного сотворения мира.

Западные церкви (в первую очередь католики и протестанты, а также некоторые православные), живущие по современному календарю, отмечают Благовещение 25 марта. Церкви, придерживающиеся старого стиля, в том числе Русская православная церковь, празднуют Благовещение 7 апреля.

В западной традиции праздник называется Благовещение Девы Марии, в восточной — Благовещение Пресвятой Богородицы.

История праздника

В христианстве Благовещение — это благая весть, посланная Богом Деве Марии. Весть, которую Марии принес архангел Гавриил, гласила, что ей предстоит стать Богоматерью и родить сына Божьего — Спасителя человечества (Мессию). Мария сначала испугалась пророчества, но затем выказала покорность божьей воле, тем самым, с точки зрения богословия, начав искупать грех прародительницы Евы.

Супруг Марии праведный Иосиф сначала был смущен вестью, принесенной архангелом, но затем также подчинился божьей воле и во всем поддерживал свою избранницу.

Благовещение на Западе и в России

Благовещение — важный праздник для всех конфессий, его отмечают специальными церемониями, службами в храмах, торжественными процессиями.

В западной традиции считается, что искупление греха Адама и Евы началось с зачатия Девой Марией сына Божьего Христа, о чем ей возвестил архангел. Этот момент приходится на весеннее равноденствие, которое также является днем сотворения мира.

В Средние века в Европе от Благовещения вели отсчет Нового года (обычай отмечать Новый год во время весеннего равноденствия есть у многих земледельческих народов). Первые изображения сцены Благовещения на картинах и иконах относятся к V веку, это излюбленный сюжет средневекового и ренессансного искусства.

На Руси это был популярный праздник, который считался женским днем: Богоматерь в русской традиции — главная бабья заступница перед Богом.

В православии Благовещение чаще всего приходится на время Великого поста (именно так и в 2021 году). Поскольку это большой церковный праздник, в этот день верующим разрешены рыба и морепродукты, горячая постная пища с растительным маслом, а взрослым можно выпить вина.

Традиции Благовещения: что нельзя делать

По русской традиции на Благовещение под запретом была любая работа, а также уборка, стирка и мытье.

Женщины на Руси в этот день старались показаться перед Богородицей в максимально скромном виде: они ходили неумытыми, в старой затрапезной одежде и даже не причесывались. Особенно опасным считалось плести косы. Люди верили, что перелетные птицы, которые в это время возвращаются домой, могут запутаться в девичьих косах, не совьют гнезд, а значит, настоящая весна никогда не наступит.

Была даже поговорка:

«На Благовещение птица гнезд не вьет, стриженая девка косы не плетет».

Приметы гласили:

— какая погода на Благовещение, таким и лето будет; — если на Благовещение ненастье — жди дождливого лета и неурожая; — на Благовещение утром подмораживает — скоро придет настоящее тепло; — к этому дню вернулось много птиц — весна будет дружной и теплой, а год — хлебным.

Главная народная традиция на Благовещение — выпускать на волю птиц. Сегодня этот обряд разрешается выполнять только священнослужителям. Обычай ловить диких птиц, чтобы потом их выпускать, церковью не благословляется.