Sina: настоящим врагом США является Япония, а не Россия

Пекин, 22 марта. Руководству Соединенных Штатов стоит опасаться собственных союзников, а не Россию и Китая, считают аналитики из КНР.

РФ уже давно воспринимается американским руководством, как самый главный противник США, пишут китайские эксперты в статье для издания Sina, перевод которой приводит «ПолитРоссия». После того как к власти в Соединенных Штатах пришел представитель Демократической партии Джо Байден, американо-российские отношения продолжают накаляться. Однако реальная угроза, которая исходит от союзника США Японии, до сих пор остается незамеченной в Вашингтоне, уверены журналисты.

Партнерские отношения между американцами и японцами на деле являются лишь формальностью, считают аналитики. По их словам, история вражды между этими государствами уходит корнями еще во времена Второй мировой войны. В прошлом веке США и Япония ожесточенно сражались в Тихом океане, после чего Вашингтон стер с лица земли города Хиросима и Нагасаки посредством ядерной бомбардировки, о чем помнят в Токио и по сей день, уверены авторы статьи.

«Если Япония сумеет восстановить свою военную мощь, первой страной, которой Токио захочет отомстить, скорее всего, будут Соединенные Штаты», — заявили журналисты из Китая.

Амбиции Японии не уменьшились даже после того, как государство стало официальным союзником США после окончания Второй мировой войны, отметили в Sina. По словам журналистов, Токио все еще желает восстановить былую мощь государства и превратить его в сверхдержаву. Они добавили, что для Соединенных Штатов именно Страна восходящего солнца является самой большой угрозой на фоне исторической неприязни, ввиду чего США могут столкнуться с большими проблемами.

Ранее пользователи японского сегмента Сети разразились бурной реакцией на полет российских бомбардировщиков Ту-95МС над водами Тихого океана.

Кроме того, в России отреагировали на заявления японского экс-дипломата о возможности блокады Страной восходящего солнца Курильских островов, пишет RT.