Военные ВС РФ и Белоруссии отработали совместное десантирование из самолета Ил-76

Минск, 22 марта. Военнослужащие ВС Белоруссии и России отработали элементы совместного десантирования из самолета Ил-76 в рамках батальонных тактических учений.

Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны Белоруссии. Согласно информации в военном ведомстве, бойцы погрузились на борт Ил-76 на аэродроме Мачулищи и десантировались на Осиповичском полигоне. В совместном десантировании приняли участие 120 военнослужащих.

Известно, что с 14 по 27 марта на Осиповичском полигоне проходят батальонные тактические учения с личным составом 357-го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ССО Белоруссии. В учениях принимают участие около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ.

Ранее в Сети опубликовали видео захвата аэродрома в рамках учений ВДВ России в Крыму.