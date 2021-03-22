Водитель автобуса из Ростова помог двум потерявшимся школьникам

Ростов-на-Дону, 22 марта. Младшеклассники проехали свою остановку и потерялись. Водитель автобуса, в котором находились школьники, помог им найтись, рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

Два ученика уснули во время поездки и проехали нужную остановку. Затем мальчики испугались и начали плакать. Из-за переживаний ребята не смогли назвать номера телефонов своих родителей и адреса проживания. Водитель высадил маленьких пассажиров на остановке, вызвал правоохранителей и успокаивал детей до их приезда. Полицейские помогли мальчикам вернуться домой.

Ранее ребенку помогла пожилая женщина из Приозерска. Пенсионерка заметила двух ребят пяти и десяти лет во время прогулки по набережной. Старший провалился под лед, а младший начал громко звать на помощь. Отважная женщина вытащила мальчика. Через неделю родители ребенка сообщили пенсионерке, что с ним все хорошо.