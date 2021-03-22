Боевики мексиканского наркокартеля убили кандидата в мэры в Оахаке

Окотлан, 22 марта. В штате Оахака преступники расстреляли автомобиль кандидата в мэры города Окотлан-де-Морелос Ивонн Гальегос. Она стала 56-м политиком, убитым преступными группировками с сентября 2020 года, сообщает El Universal.

#ReporteOaxaca ????



???? Ejecutan a balazos a Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos.



➡️ La ex legisladora del PAN fue atacada junto a su acompañante en la carretera federal 175, a la altura de Santo Tomas Jalieza. pic.twitter.com/f9FOUytTug — RID Noticias ???????? • Red de Información Digital (@RIDNoticias) March 20, 2021

Член консервативной «Партии национального действия», которая начала войну с наркокартелями в 2006 году, была убита 20 марта во время рабочей поездки в поселение Санто Томас де Халиеза. Неизвестные расстреляли ее автомобиль, она скончалась на месте, ее спутник получил серьезные ранения. Во время нападения президент страны Лопес Обрадор находился в турне в Оахаке.

«Мы решительно осуждаем убийство Ивонн Гальегос Карреньо, нашего кандидата на пост президента муниципалитета Окотлан-де-Морелос в штате Оахака. Мы требуем тщательного расследования, справедливости и наказания виновных», — написал в своем Twitter лидер партии PAN Марко Кортес.

Condenamos enérgicamente el asesinato de Ivonne Gallegos Carreño, nuestra candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Exigimos una profunda investigación, justicia y castigo a los responsables. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. — Marko Cortés (@MarkoCortes) March 20, 2021

В Генеральной прокуратуре штата отметили, что расследование о ее убийстве будет проводиться «с гендерной точки зрения и по самым высоким стандартам». В правоохранительных органах сообщили, что не знают, поступали ли Гальегос угрозы из-за ее политической деятельности.

Las indagatorias que realiza la @FISCALIA_GobOax por la muerte de Ivonne G.C., se agregaron a la investigación por el delito de feminicidio para esclarecer el caso con perspectiva de género.@PeimbertArturo@FGRMexico@SEGOB_mx@M_OlgaSCordero@inmujeres@AlexMagnoG@GobOax pic.twitter.com/40VoZBxIyi — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) March 22, 2021

Расправа над кандидатом в мэры произошла всего спустя две недели после вступления в силу «Плана защиты кандидатов на государственные должности», которым угрожает организованная преступность, согласно которому кандидаты на выборные посты могут рассчитывать на вооруженную охрану полиции. По данным консалтинговой компании Etellekt, с сентября 2020 года по март 2021 года в Мексике были убиты 55 политиков, выдвинутых на должности депутатов, губернаторов и мэров.

6 июня в Мексике пройдут парламентские и местные выборы, на которых будут избраны 500 депутатов нижней палаты Национального конгресса, губернаторы штатов и главы муниципалитетов.

Только за первые восемь месяцев прошлого года в Оахаке было зарегистрировано 1 146 убийств. По данным новостного агентства Infobae, за контроль над регионом активную борьбу ведут картель «Новое поколение Халиско», «Лос Сетас», «Бельтран Лейва» и «Синалоа».