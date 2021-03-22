Пережившего падение с 25-го этажа мальчика перевели из реанимации в травматологию

Чебоксары, 22 марта. Врачи-реаниматологи Республиканской детской клинической больницы сделали все необходимые операции ребенку, упавшему с 25-го этажа. Его состояние значительно улучшилось.

Школьник из Новочебоксарска переведен из реанимации после целой серии сложных операций. Дальнейшее лечение ребенок будет проходить в отделении травматологии и ортопедии.

Напомним, пострадавший приземлился на стоявшую рядом с домом «Газель», что, вероятно, смягчило падение. Также выяснилось, что мальчик не проживал в упомянутом здании и сбежал с уроков в день инцидента. Семья мальчика не состоит на учете и характеризуется как положительная, а сам он хорошо учился и увлекался спортом.

Ранее врачи давали положительный прогноз в отношении пациента.