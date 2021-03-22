Председатель правительства Кировской области проверил участок дороги Опарино – Альмеж

Киров, 22 марта. Участок дороги Опарино — Альмеж, где ведутся строительные работы, посетил председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Средства на строительство участка, который относится к автомобильной дороге Киров — Котлас — Архангельск, были выделены в 2019 году из регионального дорожного фонда. На протяжении трех лет работы велись в соответствии с графиком. Сдача объекта планируется осенью текущего года.

Сейчас на строящемся участке осуществляется укладка верхнего слоя щебеночного покрытия. Проверить процесс с рабочим визитом приехал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, пишет «Кировская правда».

Известно, что параллельно с работами на Опарино — Альмеж осуществляется проектирование и другого участка, Вазюк — Опарино. Будущие работы включат в себя реконструкцию с переходом на асфальтированное покрытие. Государственная экспертиза необходимых документов намечена на август.

Новый арт-объект может появиться в Кирове. В городе хотят установить памятник известному пивовару Карлу Отто Шнейдеру. Ожидается, что скульптура будет представлять собой скамейку, на которой сидит мужчина.