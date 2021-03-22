Квадрокоптер с запрещенным грузом не добрался до обитателей тульской колонии

Тула, 22 марта. Незаконную посылку перехватили сотрудники тульской исправительной колонии №4.

Как стало известно ФАН, запрещенный груз обитателям исправительного учреждения собирался передать 37-летний мужчина, житель Московской области. Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии помешали ему осуществить эти намерения.

Курьер намеревался отправить квадрокоптер, снабдив его тремя свертками. Внутри которых находились девять мобильных телефонов, сим-карты, зарядные устройства, наушники и USB провода.

Злоумышленник пояснил, что эта посылку предназначалась осужденным ИК-4. Все это он делал по их просьбе.

«К сожалению, в последнее время это не редкость. Сотрудникам исправительных колоний все чаще сталкиваются с попытками доставки средств мобильной связи и наркотиков с помощью квадрокоптеров. Но благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, наши сотрудники заранее знали о планируемой доставке. «Запрещенная посылка» на режимную территорию исправительной колонии №4 не прошла», — рассказала ФАН начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области Маргарита Римар.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются лица, которым предназначались запрещенные предметы.