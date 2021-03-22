Мишустин оценил повышение ключевой ставки Центробанком РФ

Москва, 22 марта. Решение Банка России о повышении ключевой ставки является взвешенным и адекватным в ситуации, которая наблюдается сегодня, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Повышение ключевой ставки было темой обсуждения на закрытой части совещания председателя правительства с заместителями, сообщил источник ТАСС в аппарате кабмина. Политика регулятора позволила российской экономике пройти пандемийный спад и выйти на траекторию роста, считает Мишустин. Центробанк сумел сдерживать рост ставки долгое время, сохраняя мягкую кредитно-денежную политику.

Премьер-министр также отметил, что удалось сохранить темпы корпоративного и ипотечного кредитования, а также ввести и исполнить программы льготного кредитования. Правительство находится в постоянном диалоге с регулятором, передал слова Мишустина источник.

Центробанк на прошлой неделе принял решение повысить уровень ключевой ставки на 0,25%, до 4,5% годовых, что стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в России с конца 2018 года. Данная мера призвана снизить темпы инфляции в стране и укрепить курс рубля.