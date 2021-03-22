Карина Кокс заявила, что после конфликта Бузовой с ее мужем не общается с телеведущей

Москва, 22 марта. Бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс прокомментировала конфликт Ольги Бузовой с ее супругом Эдуардом Магаевым (DJ MEG).

Карина Кокс заявила, что всегда будет на стороне своего мужа, поскольку она очень им дорожит. Певица добавила, что доверяет Магаеву, у них очень близкие отношения. Что касается поющей ведущей Ольги Бузовой, то Кокс с ней виделась всего раз.

«С Ольгой у меня нет никаких отношений, я с ней не общаюсь», — пояснила звезда в интервью «СтарХит».

Экс-солистка «Сливок» добавила, что ее супруг публично извинился перед Бузовой. К нему не должно быть никаких претензий. Звезда подчеркнула, что каждый мужчина должен сам отвечать за свои поступки.

Несколько лет назад в шоу-бизнесе произошел большой скандал. Резидент Comedy Club Андрей Скороходов пошутил об Ольге Бузовой, чем обидел телеведущую. Звезда «Дома-2» заявила в соцсетях, что планирует подать на юмориста в суд.

В конфликт ввязался Эдуард Магаев, он использовал нецензурную лексику, обращаясь к Бузовой. Позднее супруг Карины Кокс записал видеообращение для звезды, в котором принес свои извинения. Вероятно, телеведущая не простила обидчика, ее поклонники до сих пор упрекают Магаева за этот некрасивый поступок.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова покинула шоу «Маска». Супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов порадовался, что на сцене проекта больше не будет «розового клатча».