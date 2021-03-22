Мишустин рассказал, как будет развиваться производство СПГ в России

Москва, 22 марта. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин объяснил, как будет развиваться в стране производство сжиженного природного газа.

Долгосрочную программу развития отрасли утвердил кабмин, о чем стало известно из заявления Мишустина в ходе совещания с заместителями. Документ подразумевает, что производственные мощности СПГ должны увеличиться в три раза за 15 лет.

«Новая программа создаст дополнительные возможности для газификации территорий страны», — приводит ТАСС слова главы кабмина.

Нововведения направлены на диверсификацию источников поставок голубого топлива и на активное использование ресурсов Дальнего Востока и Арктики. Инвесторы, реализующие проекты в данной и смежных сферах, смогут воспользоваться привлекательными условиями. Также планируется усовершенствование механизмов госрегулирования, которые позволят стимулировать расширенное использование российских технологий в газовой отрасли.

Также премьер-министр рассказал о государственной поддержке для нетрудоустроенных россиян. Более 220 тысяч жителей России смогут получить новую работу благодаря стимулированию найма безработных граждан.